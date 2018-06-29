На Волыни задержали работорговца

Украинские правоохранители задержали мужчину, который вез двух девушек в Словакию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Долгое время полицейские в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины документировали противоправную деятельность 25-летнего жителя Волынской области. Парень подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и вербовал для работы за рубежом. Своим жертвам обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране - попадали в настоящее рабство и бесконечные долги", - рассказали в полиции. Правоохранители добавили, что за каждую "сотрудницу" волынянин получал вознаграждение в 300 евро. Молодого человека, который пытался пересечь государственную границу на международном автомобильном пункте пропуска "Грушев-Будо" задержали правоохранители. Обоих девушек 20-ти и 25-ти лет вернули домой.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Следственные действия продолжаются. В рамках международного следственного поручения правоохранители будут устанавливать лиц работодателей на территории Словакии с целью их задержания и перекрытия международного канала торговли людьми.