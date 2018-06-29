Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери
Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери
Новости: ЕС призывает РФ признать свою ответственность за катастрофу МН17 над Донбассом
ЕС призвал Россию принять ответственность за MH17
Новости: Динамо договорилось о трансфере аргентинского форварда
Динамо договорилось о трансфере аргентинского форварда
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля
Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля
X

На Волыни задержали работорговца

Сексуальное рабство
10:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция задержала 25-летнего волынянина, который наладил канал отправки украинских девушек в Европу для сексуальной эксплуатации.

Украинские правоохранители задержали мужчину, который вез двух девушек в Словакию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Долгое время полицейские в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса Украины документировали противоправную деятельность 25-летнего жителя Волынской области. Парень подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и вербовал для работы за рубежом. Своим жертвам обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране - попадали в настоящее рабство и бесконечные долги", - рассказали в полиции. Правоохранители добавили, что за каждую "сотрудницу" волынянин получал вознаграждение в 300 евро. Молодого человека, который пытался пересечь государственную границу на международном автомобильном пункте пропуска "Грушев-Будо" задержали правоохранители. Обоих девушек 20-ти и 25-ти лет вернули домой.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Следственные действия продолжаются. В рамках международного следственного поручения правоохранители будут устанавливать лиц работодателей на территории Словакии с целью их задержания и перекрытия международного канала торговли людьми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Волынь, Луцк, Полиция, Рабство, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Украину пытался незаконно проникнуть индиец Россия вновь перебросила "гумконвой" на оккупированный Донбасс Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву заметили гуляющей на улице

Последние новости

Очаровательные снимки красивых мам и их маленьких копий (Фото) Штаб ООС: Противник стреляет из крупных калибров, погибли 4 украинских военных Луганская область пострадала от непогоды
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
Новости сегодня
10:59 Полиция США установила имя открывшего стрельбу в редакции газеты Capital
10:52 Во Львове разбили мемориальную доску на доме И. Франко
10:48 Нойер принял решение касательно своего будущего в сборной
10:48 16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
10:45 В Канаде 61-летнего мужчину осудили за брак с 24 женами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Добавить комментарий
0