Как в фильме ужасов: Харьков накрыла мощная песчаная буря

В четверг, 28 июня, Харьков накрыла мощная песчаная буря. Видео погодной аномалии опубликовали в группе "Успешный Харьков" в Facebook.

В комментариях пользователи соцсетей сравнили увиденное с судным днем, а другие заявили, что если леса в Украине продолжат вырубать такими же темпами, песка в городе будет по колено.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями в ночь на пятницу в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях.

А в Черновцах сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения остается большая часть города.