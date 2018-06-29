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Как в фильме ужасов: Харьков накрыла мощная песчаная буря
Новости Украины: В Харькове 28 июня город накрыла мощная песчаная буря, местные жители сравнили аномалию с судным днем.
В четверг, 28 июня, Харьков накрыла мощная песчаная буря. Видео погодной аномалии опубликовали в группе "Успешный Харьков" в Facebook.
В комментариях пользователи соцсетей сравнили увиденное с судным днем, а другие заявили, что если леса в Украине продолжат вырубать такими же темпами, песка в городе будет по колено.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями в ночь на пятницу в Украине обесточено 204 населенных пункта в семи областях.
А в Черновцах сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения остается большая часть города.
Telegraf.com.ua