Иностранец пытался незаконно вывезти из Украины в РФ банкноты царской России

В пункте пропуска "Бачевск" в субботу пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни помешали незаконному перемещению через границу в Российскую Федерацию коллекции старинных банкнот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Осматривая автомобиль "Opel Vivaro" молдавской регистрации, на котором гражданин РФ выезжал из Украины, пограничный наряд среди личных вещей мужчины обнаружил три старинные банкноты царской России: "Три рубля" 1905 г.п., "Десять рублей" 1909 г.п. и "500 рублей" 1912 г.п.", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время найденные банкноты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке работниками фискальной службы.

Относительно правонарушителя составлены административные материалы.