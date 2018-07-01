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Иностранец пытался незаконно вывезти из Украины в РФ банкноты царской России

Кошелек
13:49 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Сотрудники пограничной службы в пункте пропуска "Бачевск" предотвратили незаконный вывоз через границу в Россию коллекцию старинных банкнот.

В пункте пропуска "Бачевск" в субботу пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни помешали незаконному перемещению через границу в Российскую Федерацию коллекции старинных банкнот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Осматривая автомобиль "Opel Vivaro" молдавской регистрации, на котором гражданин РФ выезжал из Украины, пограничный наряд среди личных вещей мужчины обнаружил три старинные банкноты царской России: "Три рубля" 1905 г.п., "Десять рублей" 1909 г.п. и "500 рублей" 1912 г.п.", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В настоящее время найденные банкноты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке работниками фискальной службы.

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Относительно правонарушителя составлены административные материалы.

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Все по теме:

Новости Украины, Вывоз в РФ, Коллекция старинных банкнот, Предотвращение, Пункт пропуска "Бачевск", Сумы.
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