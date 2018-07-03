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В центре Запорожья оборвалась контактная сеть

Запорожье
14:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: В центре Запорожья заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса.

В центре Запорожья на проспекте Соборном полностью заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Около 11.00 основной троллей, находящийся под напряжением, оборвался между остановками "улица Гагарина" и "площадь Фестивальная".

Оборвавшиеся электропровода перегородили всю проезжую часть в обе стороны и полностью заблокировали движение транспорта. Некоторые автомобилисты, игнорируя правила дорожного движения, начали объезжать аварийный участок по тротуарам.

На данный момент патрульные, прибывшие на место, регулируют движение транспорта. Машины направляются в объезд через улицу Независимой Украины.

Движение на данном участке проспекта планируют открыть в течение часа.

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Новости Украины, Запорожье, Контактная сеть, Троллейбус.
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