В центре Запорожья оборвалась контактная сеть

В центре Запорожья на проспекте Соборном полностью заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Около 11.00 основной троллей, находящийся под напряжением, оборвался между остановками "улица Гагарина" и "площадь Фестивальная".

Оборвавшиеся электропровода перегородили всю проезжую часть в обе стороны и полностью заблокировали движение транспорта. Некоторые автомобилисты, игнорируя правила дорожного движения, начали объезжать аварийный участок по тротуарам.

На данный момент патрульные, прибывшие на место, регулируют движение транспорта. Машины направляются в объезд через улицу Независимой Украины.

Движение на данном участке проспекта планируют открыть в течение часа.