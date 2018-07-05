Хуг: За неделю на Донбассе пострадали 6 гражданских

За минувшую неделю в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях пострадали 6 местных жителей, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На минувшей неделе еще 6 мирных жителей пополнили перечень жертв среди местного населения, который постоянно увеличивается. С начала года СММ подтвердила информацию о 150 жертвах: 29 погибших и 121 ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Хуг также проинформировал, что 15 лиц погибли из-за подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасах, 34 были ранены.