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Хуг: За неделю на Донбассе пострадали 6 гражданских
14:28 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: На прошлой неделе на Донбассе погибли 6 мирных жителей.
За минувшую неделю в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях пострадали 6 местных жителей, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"На минувшей неделе еще 6 мирных жителей пополнили перечень жертв среди местного населения, который постоянно увеличивается. С начала года СММ подтвердила информацию о 150 жертвах: 29 погибших и 121 ранены", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.
А.Хуг также проинформировал, что 15 лиц погибли из-за подрыва на минах или неразорвавшихся боеприпасах, 34 были ранены.
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