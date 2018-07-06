Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за год восстановили в Авдеевке 500 разрушенных боевиками домов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Уже больше года бойцы ГСЧС со всей страны помогают жителям г. Авдеевка вернуться к нормальной жизни. Спасатели ГСЧС продолжают восстанавливать жилье граждан, разрушен в результате вражеских артобстрелов... На сегодняшний день работы завершены по 500 адресам", - говорится в сообщении.