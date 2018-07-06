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Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке
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07:47 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Спасатели за год восстановили в Авдеевке 500 разрушенных боевиками домов.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за год восстановили в Авдеевке 500 разрушенных боевиками домов.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
"Уже больше года бойцы ГСЧС со всей страны помогают жителям г. Авдеевка вернуться к нормальной жизни. Спасатели ГСЧС продолжают восстанавливать жилье граждан, разрушен в результате вражеских артобстрелов... На сегодняшний день работы завершены по 500 адресам", - говорится в сообщении.
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