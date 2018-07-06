https://telegraf.com.ua/files/2018/07/0001-4e891b25-5891a4a4-0b74-770d410f1-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4212341-v-ivano-frankovske-v-bolnitse-skonchalas-postradavshaya-ot-obvala-balkona.html
В Ивано-Франковске в больнице скончалась пострадавшая от обвала балкона
Новости Украины: В больнице Ивано-Франковска скончалась 87-летняя женщина, под ногами которой 5 июля обвалился балкон.
В Ивано-Франковске умерла 87-летняя женщина, под ногами которой обвалился балкон. Как сообщают местные СМИ, женщина скончалась в больнице.
Травмы при падении оказались несовместимыми с жизнью. Тело отправили на экспертизу.
Напомним, 5 июля в центре Ивано-Франковска обвалился балкон, на котором 87-летняя женщина поливала цветы. Женщина с переломами ребер и ноги была госпитализирована.
В Ивано-Франковске обвалился балкон с пенсионеркой, когда она поливала цветы
Дом с этим балконом находится на ул. Сечевых Стрельцов. Возведен он в начале XIX века и известен как "Пассаж Егеря".
Telegraf.com.ua