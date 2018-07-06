В Ивано-Франковске в больнице скончалась пострадавшая от обвала балкона

В Ивано-Франковске умерла 87-летняя женщина, под ногами которой обвалился балкон. Как сообщают местные СМИ, женщина скончалась в больнице.

Травмы при падении оказались несовместимыми с жизнью. Тело отправили на экспертизу.

Напомним, 5 июля в центре Ивано-Франковска обвалился балкон, на котором 87-летняя женщина поливала цветы. Женщина с переломами ребер и ноги была госпитализирована.

Дом с этим балконом находится на ул. Сечевых Стрельцов. Возведен он в начале XIX века и известен как "Пассаж Егеря".