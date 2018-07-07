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Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве

Тюрьма
16:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Шевченковский районный суд Киева вынес наказание подозреваемому в убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака в виде содержания под стражей без права залога.

Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемому в убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, которое произошло 5 июля в Киеве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, соответствующее решение суд принял в субботу, 7 июля.

"По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч.4 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось, 5 июля днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Тело в салоне легкового автомобиля обнаружила прохожая и позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.

В Киеве полиция задержала подозреваемого в убийстве полицейского

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, убитый - работавший в правоохранительных органах с 1995 года Дмитрий Глушак. Для расследования убийства создана усиленная следственно-оперативная группа.

6 июля глава Национальной полиции Украины С.Князев сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского.

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Новости Украины, Без права залога, Дмитрий Глушак, Киев, Подозреваемый, Содержание под стражей, Суд, Убийство подполковника полиции.
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