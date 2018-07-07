Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве

Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемому в убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, которое произошло 5 июля в Киеве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, соответствующее решение суд принял в субботу, 7 июля.

"По ходатайству столичной прокуратуры 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области, который подозревается в умышленном убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч.4 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось, 5 июля днем на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину. Тело в салоне легкового автомобиля обнаружила прохожая и позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением и изъяли неподалеку гильзу.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, убитый - работавший в правоохранительных органах с 1995 года Дмитрий Глушак. Для расследования убийства создана усиленная следственно-оперативная группа.

6 июля глава Национальной полиции Украины С.Князев сообщил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского.