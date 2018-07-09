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В Киевской области произошло сразу два смертельных ДТП
Новости Украины: На месте аварий работают сотрудники патрульной полиции, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Возле поселка городского типа Ворзель в Киевской области столкнулись два легковые автомобили.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Пока известно, что один человек погиб в результате ДТП, однако количество вероятных жертв сейчас устанавливается.
На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Еще одно ДТП произошло в Борисполе.
Там водитель легковушки на скорости въехал в маршрутный автобус "ИВАН", который стоял на остановке транспорта.
Отмечается, что водителю легкового автомобиля стало плохо во время движения. Он погиб на месте.
Telegraf.com.ua