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В Киевской области произошло сразу два смертельных ДТП

ДТП
00:17 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: На месте аварий работают сотрудники патрульной полиции, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возле поселка городского типа Ворзель в Киевской области столкнулись два легковые автомобили.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Пока известно, что один человек погиб в результате ДТП, однако количество вероятных жертв сейчас устанавливается.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Еще одно ДТП произошло в Борисполе.

Там водитель легковушки на скорости въехал в маршрутный автобус "ИВАН", который стоял на остановке транспорта.

Отмечается, что водителю легкового автомобиля стало плохо во время движения. Он погиб на месте.

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Новости Украины, Борисполь, Ворзель, ДТП, Киевская область.
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