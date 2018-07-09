В Киевской области произошло сразу два смертельных ДТП

Возле поселка городского типа Ворзель в Киевской области столкнулись два легковые автомобили.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Пока известно, что один человек погиб в результате ДТП, однако количество вероятных жертв сейчас устанавливается.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Еще одно ДТП произошло в Борисполе.

Там водитель легковушки на скорости въехал в маршрутный автобус "ИВАН", который стоял на остановке транспорта.

Отмечается, что водителю легкового автомобиля стало плохо во время движения. Он погиб на месте.