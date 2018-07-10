Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ

С полуночи этих суток уже зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом заявил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Длительные огневые провокации из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска совершали по нашим защитникам н.п. Орехово, Широкино, трижды - по оборонцах Водяного. Вблизи Лебединского нашими военными зафиксирован полуторачасовой вражеский обстрел из вооружения БМП. С полуночи уже зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны оккупантов", - сказал спикер.

Гуцуляк также сообщил, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование активизировало разведку позиций Объединенных сил, в т.ч. в оперативно-тактической глубине нашей обороны. В частности, с 7 июля зафиксированы полеты более 20 беспилотных летательных аппаратов боевиков.

В то же время российско-оккупационные войска на отдельных направлениях усилили свои передовые позиции разведывательными подразделениями и применяют диверсионно-разведывательные группы для уточнения элементов оборонительных рубежей и выявления позиций наших войск.