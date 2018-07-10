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В селе под Киевом пресекли деятельность деда-педофила

Полиция
13:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На Киевщине полиция задержала 76-летнего педофила за шантаж 14-летней девочки.

В с. Каратиши Мироновского района Киевской области полиция задержала пожилого мужчину, который путем шантажа принуждал 14-летнего ребенка к половой связи.

"По спецлинии 102 обратилась мама потерпевшей девочки и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок, принуждал ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все эти непристойности, что и послужило доказательством для задержания педофила", - сообщает во вторник пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Злоумышленником оказался 76-летний местный житель, в доме которого все это и происходило.

"Мужчина немедленно был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы", - проинформировали в полиции.

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Новости Украины, Киевская область, Педофил, Полиция, Украина.
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