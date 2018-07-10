В Днепре в жилом доме нашли тело мужчины

Сегодня в доме на Запорожском шоссе в Днепре нашли тело мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Выездом на место происшествия полиция зафиксировала на теле следы насильственной смерти. При поверхностном осмотре обнаружено, что мужу было нанесено ножевые ранения. Погибшим оказался мужчина 1967 года, который жил в этом же подъезде.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленниками.