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В Днепре в жилом доме нашли тело мужчины
Новости Украины: В 7:00 утра на линию "102" позвонили жители дома и сообщили о том, что возле лифта находится тело мужчины.
Сегодня в доме на Запорожском шоссе в Днепре нашли тело мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
Выездом на место происшествия полиция зафиксировала на теле следы насильственной смерти. При поверхностном осмотре обнаружено, что мужу было нанесено ножевые ранения. Погибшим оказался мужчина 1967 года, который жил в этом же подъезде.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленниками.
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