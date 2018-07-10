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В Днепре в жилом доме нашли тело мужчины

Полиция
17:37 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В 7:00 утра на линию "102" позвонили жители дома и сообщили о том, что возле лифта находится тело мужчины.

Сегодня в доме на Запорожском шоссе в Днепре нашли тело мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Выездом на место происшествия полиция зафиксировала на теле следы насильственной смерти. При поверхностном осмотре обнаружено, что мужу было нанесено ножевые ранения. Погибшим оказался мужчина 1967 года, который жил в этом же подъезде.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленниками.

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Новости Украины, ГУНП, Днепр, Днепропетровская область, Тело мужчины, Убийство.
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