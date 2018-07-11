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Вблизи Одессы смерч поднял в воздух подростка
09:19 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: Во время смерча в Одесской области ураганный ветер поднял в воздух на несколько секунд 14-летнего подростка, парень в результате падения получил травмы лица.
Появление смерча недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области неделю назад не обошлось без пострадавших.
В сети появилось видео, запечатлевшее, как ураганный ветер поднял на несколько секунд в воздух подростка. В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.
Ранее, 17 июня в поселке Приморское отдыхающие на пляже увидели сразу четыре вихря.
Также, в Кирилловке тоже зафиксировали смерч, который неподвижно висел над морем в темных дождевых облаках.
Telegraf.com.ua