Вблизи Одессы смерч поднял в воздух подростка

Появление смерча недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области неделю назад не обошлось без пострадавших.

В сети появилось видео, запечатлевшее, как ураганный ветер поднял на несколько секунд в воздух подростка. В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.

Ранее, 17 июня в поселке Приморское отдыхающие на пляже увидели сразу четыре вихря.

Также, в Кирилловке тоже зафиксировали смерч, который неподвижно висел над морем в темных дождевых облаках.