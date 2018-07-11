По Украине объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Так, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, в среду, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

"По данным Укргидрометцентра, 11-12 июля в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-служба ГСЧС.