https://telegraf.com.ua/files/2018/07/0001-4e891826-5b45a968-efa8-7acdfe71-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4232530-po-ukraine-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-3.html
По Украине объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины: Сегодня, 11 июля, в пяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Так, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами шквалы 15-20 м/сек.
Напомним, в среду, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.
"По данным Укргидрометцентра, 11-12 июля в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-служба ГСЧС.
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