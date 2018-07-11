В центре Киева на голову девушке упало стекло

Вечером во вторник, 10 июня в Подольском районе Киева стекло из дома упало на голову 22-летней девушке, когда она шла по улице.

Вызов поступил около девяти вечера с улицы Петра Сагайдачного. Сообщается, что с 11 этажа здания стекло упало прямо на тротуар, где как раз проходила потерпевшая.

У женщины диагностировали ушибную травму головы и закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в Институт нейрохирургии.