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На Черниговщине уничтожили 6 авиабомб времен Второй мировой войны

На Черниговщине уничтожили 6 авиабомб времен Второй мировой войны
07:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: cn.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Черниговской области взрывотехники обезвредили 6 авиабомб времен Второй мировой войны.

11 июля специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения управления ГСЧС Украины в Черниговской области уничтожили 6 фугасных авиационных бомб, из которых 4 - ФАБ-50 и 2 - ФАБ-10 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Накануне на открытой территории возле с. Колычевка Черниговского района местные жители наткнулись на опасный предмет, о чем сразу сообщили спасателям. До их прибытия место находки охраняли сотрудники Национальной полиции.

Пиротехники ГСЧС установили, что это 50-килограммовая фугасная авиационная бомба ФАБ-50. При дополнительном обследовании прилегающей территории саперы обнаружили еще три единицы ФАБ-50 и две единицы ФАБ-10 времен Второй мировой войны. Спецавтомобилем авиабомбы были вывезены в безопасное место за пределами населенного пункта и уничтожены в установленном порядке. В управлении отметили, что дальность разлета осколков каждого из обнаруженных боеприпасов составляет от 200 до 1000 метров.

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Новости Украины, Авиабомбы времен Второй мировой войны, взрывотехники, Черниговская область.
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