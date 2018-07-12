На Черниговщине уничтожили 6 авиабомб времен Второй мировой войны

11 июля специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения управления ГСЧС Украины в Черниговской области уничтожили 6 фугасных авиационных бомб, из которых 4 - ФАБ-50 и 2 - ФАБ-10 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Накануне на открытой территории возле с. Колычевка Черниговского района местные жители наткнулись на опасный предмет, о чем сразу сообщили спасателям. До их прибытия место находки охраняли сотрудники Национальной полиции.

Пиротехники ГСЧС установили, что это 50-килограммовая фугасная авиационная бомба ФАБ-50. При дополнительном обследовании прилегающей территории саперы обнаружили еще три единицы ФАБ-50 и две единицы ФАБ-10 времен Второй мировой войны. Спецавтомобилем авиабомбы были вывезены в безопасное место за пределами населенного пункта и уничтожены в установленном порядке. В управлении отметили, что дальность разлета осколков каждого из обнаруженных боеприпасов составляет от 200 до 1000 метров.