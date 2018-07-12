СМИ: Крымский мост будет пропускать 29 пар поездов в сутки

После запуска железнодорожной части Крымского моста, по нему будет проходить 29 пар поездов в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

"Предприятие "Крымская железная дорога", которое в декабре 2019 года примет мост в эксплуатацию, уже подготовило предварительный график движения поездов на 2020 год. Предполагается, что в первый год работы между полуостровом Крым и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных", - говорится в сообщении.

Напомним, сервис Google Maps прописал в русской версии сервиса название Крымского моста, соединяющего временно оккупированный полуостров с материковой частью России. Со стороны Крыма название моста указано на украинском языке.