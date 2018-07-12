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СМИ: Крымский мост будет пропускать 29 пар поездов в сутки

Крымский мост
12:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: "Крымская железная дорога", подготовило предварительный график движения поездов по Крымскому мосту на 2020 год.

После запуска железнодорожной части Крымского моста, по нему будет проходить 29 пар поездов в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

"Предприятие "Крымская железная дорога", которое в декабре 2019 года примет мост в эксплуатацию, уже подготовило предварительный график движения поездов на 2020 год. Предполагается, что в первый год работы между полуостровом Крым и континентальной Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных", - говорится в сообщении.

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Напомним, сервис Google Maps прописал в русской версии сервиса название Крымского моста, соединяющего временно оккупированный полуостров с материковой частью России. Со стороны Крыма название моста указано на украинском языке.

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Новости Украины, Движение поездов, Крым, Крымская железная дорога, Крымский мост, Поезда, ТАСС.
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