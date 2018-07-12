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В центре Киева посреди дороги провалился асфальт
Новости Украины: В центре Киева посреди дороги обвалился асфальт, образовав огромную яму, которая во время осадков наполнилась водой.
В центре Киева на Вознесенском спуске посреди дороги обвалился асфальт, образовав огромную яму. В результате осадков яма наполнилась водой. Видео с места происшествия опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
"Посреди улицы образовался кратер в древние грунты Киева. Что стало причиной столь интересного ЧП: подземные воды, сильные осадки или НЛО, пока неизвестно", говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на сессии Киевсовета произошла потасовка между активистами, которые выступают против повышения тарифов на проезд в транспорте, и полицией.
Telegraf.com.ua