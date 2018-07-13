В курортном поселке Затока произошел пожар на базе отдыха

В Одесской области в поселке Затока произошел пожар на базе отдыха. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Возгорание произошло вечером 12 июля в помещении столовой базы отдыха "Кардинал"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июля в 18:38 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в Белгород-Днестровском районе на территории пгт Затока произошло возгорание в помещении столовой базы отдыха "Кардинал".

К месту вызова в 18:53 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что на кухне, расположенной на втором этаже здания, произошло возгорание деревянной стены. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 19:35 и в 19:55 ликвидировали на площади 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 сотрудников личного состава.

Напомним, 22 мая в Затоке на базе отдыха прогремел взрыв. В результате один человек пострадал.

База отдыха "Кардинал" представляет собой пять корпусов, построенных в 2006-2007 годах.

Географическая местность Затока — это песчаная коса, протяженностью более 20 км, омываемая солеными водами Черного моря, пресноводным Днестровским и горько-соленым Шаболатским лиманами. В 1827 году здесь появилось первое гражданское поселение.