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В курортном поселке Затока произошел пожар на базе отдыха

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Тушение пожара
09:49 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В курортном поселке Затока Одесской области в помещени столовой базы отдыха произошел пожар, пострадал один человек.

В Одесской области в поселке Затока произошел пожар на базе отдыха. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Возгорание произошло вечером 12 июля в помещении столовой базы отдыха "Кардинал"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июля в 18:38 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в Белгород-Днестровском районе на территории пгт Затока произошло возгорание в помещении столовой базы отдыха "Кардинал".

К месту вызова в 18:53 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что на кухне, расположенной на втором этаже здания, произошло возгорание деревянной стены. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 19:35 и в 19:55 ликвидировали на площади 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 сотрудников личного состава.

Напомним, 22 мая в Затоке на базе отдыха прогремел взрыв. В результате один человек пострадал.

База отдыха "Кардинал" представляет собой пять корпусов, построенных в 2006-2007 годах.

Во время пожара в Киеве было эвакуировано 20 жителей

Географическая местность Затока — это песчаная коса, протяженностью более 20 км, омываемая солеными водами Черного моря, пресноводным Днестровским и горько-соленым Шаболатским лиманами. В 1827 году здесь появилось первое гражданское поселение.

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Новости Украины, База отдыха, Затока, Одесская область, Пожар, Пострадавший, Столовая.
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