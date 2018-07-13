Человек-паук стал на темную сторону

Злоумышленнику, который в маске "спайдермена" совершал разбойные нападения в Киеве на кредитные учреждения, объявлено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г.Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 35-летнему жителю столицы по факту совершения разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия", — говорится в сообщении.

Так, с начала марта 2018 года был совершен ряд разбойных нападений на различные кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски "Человека-паука" , "Бэтмена" и, угрожая предметом, похожим на нож, требовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного совершенными нападениями, составляет около 32 тыс. грн.

По результатам следственных (розыскных) мероприятий злоумышленника удалось установить и задержать. В настоящее время установлена его причастность к 3 разбойным нападениям.

Процессуальным руководителем в уголовном производстве задержанному было сообщено о подозрении по ч.3 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, соединенное с проникновением в иное помещение) УК Украины.