В КГГА сообщили, во сколько обойдется метро на Виноградарь

Строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилмассива Виноградарь, она обойдется в 6,3 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Предусматривает строительство двух станций метро — "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Срок строительства составит 36 месяцев. Сметная стоимость строительства - 6,3 млрд гривен.

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.