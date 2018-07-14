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В КГГА сообщили, во сколько обойдется метро на Виноградарь

Эскалатор
15:09 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Киевская городская государственная администрация выделит 6,3 миллиарда гривен на строительство линии метро до жилого массива Виноградарь.

Строительство первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилмассива Виноградарь, она обойдется в 6,3 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Предусматривает строительство двух станций метро — "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону будущей станции "Виноградарь".

Срок строительства составит 36 месяцев. Сметная стоимость строительства - 6,3 млрд гривен.

В "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.

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Новости Украины, Виноградарь, Жилмассив, КГГА, Строительство линии метро.
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