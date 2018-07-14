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В Чернигове злоумышленник топором зарубил мужчину и пытался убить женщину

Прокуратура
23:09 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По информации прокуратуры, 13 июля ранее судимый местный житель, в вечернее время нанес потерпевшему множественные удары топором в область шеи и головы.

Прокуратура сообщила о подозрении жителю Чернигова в умышленном убийстве мужчины и законченном покушении на убийство женщины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черниговской местной прокуратуры.

По информации прокуратуры, 13 июля ранее судимый местный житель, в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир по проспекту Мира в Чернигове, нанес потерпевшему множественные удары топором в область шеи и головы, от которых последний скончался на месте.

"Продолжая свою преступную деятельность, злоумышленник нанес другой потерпевшей множественные удары топором в область головы, однако выполнив все действия, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли, поскольку потерпевшей в дальнейшем предоставлено своевременную медицинскую помощь", - отметили в ведомстве.

В связи с этим, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Сейчас готовится ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавили, что санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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