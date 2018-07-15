В СИЗО Чернигова был найден заключенный с порезами шеи
Новости Украины: Правоохранители предполагают, что заключенный в Черниговском СИЗО мог совершить самоубийство.
В одной из камер Черниговского следственного изолятора обнаружили осужденного с порезами в области шеи, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
Согласно сообщению, трагическое происшествие произошло накануне около 5:30.
На место происшествия наряду с медиками сразу выехали следственно-оперативная группа Черниговского ОП ГУНП в области, отраслевой отдел прокуратуры области, прокурор области и его заместитель.
Правоохранители предполагают, что заключенный мог совершить самоубийство. "Осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, из-за этого он находился в подавленном состоянии", - пояснили в прокуратуре.
Однако сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах, зарегистрированных по фактам доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 УК) и истязания (ч. 1 ст. 127 УК Украины). "Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия", - уточняется в сообщении.
Кроме того, в ходе досудебного расследования будет дана оценка действиям персонала Черниговского СИЗО по чрезвычайному событию, обещают в прокуратуре.