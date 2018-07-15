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В СИЗО Чернигова был найден заключенный с порезами шеи

СИЗО
14:27 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правоохранители предполагают, что заключенный в Черниговском СИЗО мог совершить самоубийство.

В одной из камер Черниговского следственного изолятора обнаружили осужденного с порезами в области шеи, мужчина скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Согласно сообщению, трагическое происшествие произошло накануне около 5:30.

На место происшествия наряду с медиками сразу выехали следственно-оперативная группа Черниговского ОП ГУНП в области, отраслевой отдел прокуратуры области, прокурор области и его заместитель.

Правоохранители предполагают, что заключенный мог совершить самоубийство. "Осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, из-за этого он находился в подавленном состоянии", - пояснили в прокуратуре.

Однако сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах, зарегистрированных по фактам доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 УК) и истязания (ч. 1 ст. 127 УК Украины). "Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в ходе досудебного расследования будет дана оценка действиям персонала Черниговского СИЗО по чрезвычайному событию, обещают в прокуратуре.

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Новости Украины, Полиция, Самоубийство, СИЗО, Чернигов.
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