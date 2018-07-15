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Военные ВС США получили повышения во Львовской области

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ВС США в Украине
18:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Во Львовской области прошли выучку, сдав множество экзаменов 40 американских военных

На Львовщине на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск прошли выучку и получили сержантские звания около 40 военнослужащих ВС США.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Около 40 военнослужащих ВС США прошли соответствующий курс подготовки и получили повышение до сержантских званий. Особенностью является то, что всю подготовку и своеобразные экзамены, которые, как правило, проходят только на территории США, они проходили и сдавали на базе Международного центра миротворческой и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, что на Львовщине", - говорится в сообщении.

Как объяснили в МОУ, кандидат на сдачу сержантского экзамена должен как минимум три, а то и четыре года прослужить на начальных солдатских звеньях, зарекомендовать себя в реальных действиях, быть физически выносливым и иметь высокий уровень интеллекта. Все определяется специальными тестами, где результаты подделать просто невозможно.

Экзамен продолжается три недели. Подготовка к нему занимает еще несколько месяцев. За это время кандидаты на сержантские нашивки должны сдать экзамены по тактической, огневой, медицинской, психологической, специальной подготовке, а также по психологии управления коллективом и умению быть лидером в сложных условиях, когда люди истощены. Сдача экзамена длится почти круглосуточно. Это сделано для того, чтобы люди почувствовали и физическую, и моральную изможденность, поняли ощущение голода, злобы и другие эмоции, которые надо уметь утолять в себе, чтобы быть командиром при любых обстоятельствах.

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Новости Украины, ВС США, Львовская область, Минобороны.
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