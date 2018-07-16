В результате отравление в фаст-фуде Львове: 25 человек госпитализированы

Во Львове количество отравившихся в фастфуде "Tomash Kebab" возросло до 25 с 9 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Во Львовской областной инфекционной больнице и инфекционном отделении Пустомытовской районной больнице в данное время находятся 23 человека, а два человека, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Диагнозы пострадавших – пищевая токсикоинфекция и острая кишечная инфекция.