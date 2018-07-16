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В результате отравление в фаст-фуде Львове: 25 человек госпитализированы
13:07 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Во Львове, 13 июля, в больницы поступили 9 человек, отравившихся после приема пищи в фастфуде Tomash Kebab.
Во Львове количество отравившихся в фастфуде "Tomash Kebab" возросло до 25 с 9 человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
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Во Львовской областной инфекционной больнице и инфекционном отделении Пустомытовской районной больнице в данное время находятся 23 человека, а два человека, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Диагнозы пострадавших – пищевая токсикоинфекция и острая кишечная инфекция.
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