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В Киеве предупредили о сильных порывах ветра

Гроза в Киеве
10:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Киевлян предупреждают о штормовом ветре, во время грозы ветер будет достигать 15-16 м/с.

Сегодня, 17 июля, в Киеве ожидается сильный ветер и гроза, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 17 июля гроза, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля: ожидается дождь, местами с грозой

Напомним, во вторник, 17 июля, в Киеве пройдет дождь, температура воздуха днем +23° с, вечером - до +21°.

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Новости Украины, Гроза, ГСЧС, Киев, Штормовое предупреждение.
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