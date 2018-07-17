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В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости Украины: Киевлян предупреждают о штормовом ветре, во время грозы ветер будет достигать 15-16 м/с.
Сегодня, 17 июля, в Киеве ожидается сильный ветер и гроза, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 17 июля гроза, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 17 июля: ожидается дождь, местами с грозой
Напомним, во вторник, 17 июля, в Киеве пройдет дождь, температура воздуха днем +23° с, вечером - до +21°.
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