В Киеве предупредили о сильных порывах ветра

Сегодня, 17 июля, в Киеве ожидается сильный ветер и гроза, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 17 июля гроза, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 17 июля, в Киеве пройдет дождь, температура воздуха днем +23° с, вечером - до +21°.