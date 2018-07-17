В Киеве на фонаре висел питон

В столице прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской.

Человек, обнаруживший змею, обратился в Команду спасения животных, говорится в ее сообщении в Facebook.

"Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря за помощью телескопической палки", - говорится в сообщении. На данный момент питона передали частному специалисту на временное содержание.