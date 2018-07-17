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В Киеве на фонаре висел питон

Питон и человек
12:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Жители столицы проходя мимо заметили на фонаре тигрового питона и сразу вызвали Команду спасения животных, спасатели сняли питона.

В столице прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской.

Человек, обнаруживший змею, обратился в Команду спасения животных, говорится в ее сообщении в Facebook.

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"Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря за помощью телескопической палки", - говорится в сообщении. На данный момент питона передали частному специалисту на временное содержание.

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Новости Украины, Киев, Питон, Спасатели животных, Улица Желянская.
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