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В Киеве на фонаре висел питон
Новости Украины: Жители столицы проходя мимо заметили на фонаре тигрового питона и сразу вызвали Команду спасения животных, спасатели сняли питона.
В столице прохожие заметили двухметрового тигрового питона, висевшего на фонарной опоре доме по ул. Жилянской.
Человек, обнаруживший змею, обратился в Команду спасения животных, говорится в ее сообщении в Facebook.
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"Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря за помощью телескопической палки", - говорится в сообщении. На данный момент питона передали частному специалисту на временное содержание.
Telegraf.com.ua