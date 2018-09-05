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Стало известно, когда КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу

КПВВ "Станица Луганская"
18:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Станица Луганская" откроется после ремонта 8 сентября.

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Станица Луганская" откроется после ремонта в субботу, 8 сентября, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

"В субботу, 8 сентября, состоится открытие КПВВ "Станица Луганская" после ремонта. По завершении работ КПВВ станет более комфортным для пересечения", – говорится в сообщении ОВГА на странице в Фейсбуке в среду.

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Этот КПВВ также переходит на осенний режим работы - с 07.00 до 18.30.

Как сообщалось, КПВВ "Станица Луганская" закрыт со 2 по 7 сентября на ремонт.

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Новости Украины, КПВВ "Станица Луганская", Работа Станиции Луганской, Станица-Луганская, Украина.
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