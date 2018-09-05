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Стало известно, когда КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу
18:28 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Станица Луганская" откроется после ремонта 8 сентября.
Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Станица Луганская" откроется после ремонта в субботу, 8 сентября, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
"В субботу, 8 сентября, состоится открытие КПВВ "Станица Луганская" после ремонта. По завершении работ КПВВ станет более комфортным для пересечения", – говорится в сообщении ОВГА на странице в Фейсбуке в среду.
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Этот КПВВ также переходит на осенний режим работы - с 07.00 до 18.30.
Как сообщалось, КПВВ "Станица Луганская" закрыт со 2 по 7 сентября на ремонт.
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