В Киеве горел строительный гипермаркет

На выезде из столицы на Окружной дороге возле строительного гипермаркета "Эпицентр" произошел пожар. Об этом сообщают на странице сообщества в Facebook "На Теремках", передает УНН.

"Теремки 2. "Эпицентр". 14:15", - написала администратор ФБ-сообщества Елена Кушнир.

В четверг, 6 сентября, жителей Голосеевского районе Киева напугал дым, который окутал гипермаркет "Эпицентр" на Окружной дороге, 1 б.

Напомним, 5 сентября в Киеве на Лукьяновке загорелся ресторан "Ланселот".