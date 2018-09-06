Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4456342-v-kieve-gorel-stroitelnyiy-gipermarket.html
В Киеве горел строительный гипермаркет
16:39 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Сегодня, 6 сентября, в одном из районов Киеве горел гипермаркет "Эпицентр".
На выезде из столицы на Окружной дороге возле строительного гипермаркета "Эпицентр" произошел пожар. Об этом сообщают на странице сообщества в Facebook "На Теремках", передает УНН.
"Теремки 2. "Эпицентр". 14:15", - написала администратор ФБ-сообщества Елена Кушнир.
От удара молнии на Буковине произошло сразу несколько пожаров
В четверг, 6 сентября, жителей Голосеевского районе Киева напугал дым, который окутал гипермаркет "Эпицентр" на Окружной дороге, 1 б.
Напомним, 5 сентября в Киеве на Лукьяновке загорелся ресторан "Ланселот".
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