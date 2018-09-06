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В Киеве горел строительный гипермаркет

Пожар в Киеве
16:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 6 сентября, в одном из районов Киеве горел гипермаркет "Эпицентр".

На выезде из столицы на Окружной дороге возле строительного гипермаркета "Эпицентр" произошел пожар. Об этом сообщают на странице сообщества в Facebook "На Теремках", передает УНН.

 

"Теремки 2. "Эпицентр". 14:15", - написала администратор ФБ-сообщества Елена Кушнир.

От удара молнии на Буковине произошло сразу несколько пожаров

В четверг, 6 сентября, жителей Голосеевского районе Киева напугал дым, который окутал гипермаркет "Эпицентр" на Окружной дороге, 1 б.

Напомним, 5 сентября в Киеве на Лукьяновке загорелся ресторан "Ланселот".

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Новости Украины, Голосеевский район Киева, Киев, Пожар в Киеве, Украина, Эпицентр.
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