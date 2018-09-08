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В Хмельницкой области мальчик упал в углубление фонтана

В Хмельницкой области мальчик упал в углубление фонтана
17:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Хмельницкой области 10-летний мальчик упал в углубление между плитами фонтана.

В городе Нетишин Хмельницкой области 10-летний мальчик упал в углубление между плитами фонтана.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает УНН.

"7 сентября в 17:49 на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в углубление между плит фонтана в городе Нетешин Хмельницкой области упал ребенок и не может самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью штурмовой лестницы вытащили ребенка из ловушки.

В результате инцидента мальчик не пострадал.

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Новости Украины, ГСЧС, Ребенок, Фонтан, Хмельницкая область.
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