Паломников в Умани охраняет сводный отряд ГСЧС

Сводный отряд спасателей выполняет задачи по обеспечению безопасности паломников, прибывающих в Умань для празднования иудейского Нового года. За безопасностью паломников следят 108 спасателей, на вооружении которых находится 24 единицы пожарно-спасательной техники, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, в местах отправления религиозных обрядов и массового пребывания паломников установлено 5 специальных стационарных постов, а также разработаны 4 специальных пеших маршрута, на которых постоянно дежурят патрули спасателей. Кроме того, с 7 сентября на пункте связи 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране города Умань и Уманского района, совместно с профессиональными диспетчерами, будут дежурить волонтеры-переводчики.

"... с целью разъяснения основных требований безопасности, спасатели проводят среди паломников профилактическую разъяснительную работу во время которой распространяют специальные памятки, где правила пожарной и техногенной безопасности изложены на иврите и английском языках", - говорится в сообщении. Напомним, что главный праздник хасиды будут встречать в ночь с 9 на 10 сентября.