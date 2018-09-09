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Паломников в Умани охраняет сводный отряд ГСЧС

ГСЧС в Умани
11:41 Сегодня Телеграф
УНН
http://www.dsns.gov.ua

Новости Украины: Безопасность паломников-хасидов в Умани обеспечивает сводный отряд спасателей ГСЧС в составе 108 человек и 24 единиц спасательной техники.

Сводный отряд спасателей выполняет задачи по обеспечению безопасности паломников, прибывающих в Умань для празднования иудейского Нового года. За безопасностью паломников следят 108 спасателей, на вооружении которых находится 24 единицы пожарно-спасательной техники, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, в местах отправления религиозных обрядов и массового пребывания паломников установлено 5 специальных стационарных постов, а также разработаны 4 специальных пеших маршрута, на которых постоянно дежурят патрули спасателей. Кроме того, с 7 сентября на пункте связи 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране города Умань и Уманского района, совместно с профессиональными диспетчерами, будут дежурить волонтеры-переводчики.

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"... с целью разъяснения основных требований безопасности, спасатели проводят среди паломников профилактическую разъяснительную работу во время которой распространяют специальные памятки, где правила пожарной и техногенной безопасности изложены на иврите и английском языках", - говорится в сообщении. Напомним, что главный праздник хасиды будут встречать в ночь с 9 на 10 сентября.

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Новости Украины, ГСЧС, Паломники, Спасатели, Умань, Хасиды.
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