Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4469211-razvedka-soobshhila-o-poteryah-boevikov-na-donbasse-4.html
Разведка сообщила о потерях боевиков на Донбассе
18:08 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В течении суток подтвержденные потери противника составили двое погибших и пять раненных военнослужащих.
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил два оккупанта уничтожены, еще пятеро получили ранения.
Об этом проинформировала представитель пресс-центра Объединенных сил капитан Виктория Данильчук.
"По данным разведки, за прошедшие сутки два оккупанта уничтожены, еще пятеро получили ранения", -сказала она.
Ранее в штабе ООС сообщали, что за прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские военнослужащие 11 раз открывали огонь в ответ.
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