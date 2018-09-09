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Разведка сообщила о потерях боевиков на Донбассе

Боевики
18:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В течении суток подтвержденные потери противника составили двое погибших и пять раненных военнослужащих.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил два оккупанта уничтожены, еще пятеро получили ранения.

Об этом проинформировала представитель пресс-центра Объединенных сил капитан Виктория Данильчук.

"По данным разведки, за прошедшие сутки два оккупанта уничтожены, еще пятеро получили ранения", -сказала она.

Ранее в штабе ООС сообщали, что за прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские военнослужащие 11 раз открывали огонь в ответ.

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Новости Украины, Боевики, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, ООС, Разведка.
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