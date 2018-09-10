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Ситуация на Донбассе: боевики нарушили "тишину" 11 раз

ООС
19:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ООС

Новости Украины: На Донбассе с 7:00 до 18:00 понедельника боевики 11 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщили в пресс-центре операции объединенных сил.

Днем боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Шумы и Павлополь.

"Кроме того, утром враг применил по защитникам Крымского вооружение БМП", - сказано в сообщении.

Во второй половине дня боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Луганское из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - сказанов сообщении.

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