Донецкая фильтровальная станция ​​возобновит работу

Сегодня на Донецкой фильтровальной станции завершили ремонт трансформатора.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

"Сегодня завершили ремонт трансформатора. Завтра утром специалисты должны восстановить работу фильтровальной станции", - отметили пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По информации чрезвычайников, центральное водоснабжение Авдеевки могут восстановить завтра вечером или послезавтра.

Ранее, 6 сентября, из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции прекращено водоснабжение Авдеевки. Вчера, 10 сентября, начались ремонтные работы трансформатора на фильтровальной станции. Но за один день починить оборудование не успели. Поэтому ремонт продолжили сегодня. Спасатели и коммунальные службы города подвозят воду населению города.