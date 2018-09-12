В Никополе повесилась девочка

В Днепропетровской области произошел подростковый суицид. Об этом сообщает Dnepr24.com.ua. Как было установлено, в городе Никополь пятнадцатилетняя девочка покончила с собой через повешение.

Девочка училась на первом курсе никопольского профессионального лицея и в день трагедии она была на занятиях. Ее одногруппники сообщили, что ничего странного в поведении девочки не заметили. Тем не менее, после того, как родители ушли в магазин, девочка повесилась на ручке двери при помощи шарфа. Вернувшись домой из магазина, родители обнаружили труп дочери. Подробности трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.