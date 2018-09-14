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В трех областях Украины начато строительство новых амбулаторий в сельской местности

Лев Парцхаладзе
12:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В в этом году утверждено строительство 512 новых медамбулаторий в сельской местности, в трех областях уже начато строительство.

Строительство новых амбулаторий в рамках программы по улучшению качества оказания медпомощи в сельской местности начато в Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"По 27 проектам в Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях уже поданы уведомления о начале строительства. В целом в этом году утверждено строительство 512 новых медамбулаторий в сельской местности на 2,7 млрд грн и регионы должны активизироваться, чтобы завершить все вовремя, до конца года", - цитирует пресс-служба слова замминистра Льва Парцхаладзе.

По данным регионов, по 400 проектам уже получены документы о праве собственности на земельные участки, по 100 проектам объявлены тендеры на строительство, еще по 34 определены генподрядные организации по строительству.

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В то же время в некоторых областях все еще не оформлены земельные участки для строительства объектов, и не утверждена проектная документация.

Министерство также определило перечень амбулаторий в сельской местности, которые могут быть дооборудованы за счет нераспределенного остатка средств субвенции, выделенной на программу.

"Области должны как можно скорее подать в министерство соответствующие перечни для выделения финансирования на закупку соответствующего оборудования и транспорта", - отметили в Минрегионразвития.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за президентский законопроект (№7117) о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, предусматривающий развитие телемедицины, строительство около 4 тыс. современных амбулаторий.

Общий объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности в 2018 году составляет 5 млрд грн (4 млрд грн из госбюджета 2017 года, 1 млрд грн – бюджета 2018 года).

Ранее, совместным приказом Минздрава и Минрегиона был утвержден порядок формирования способных сетей предоставления первичной медицинской помощи (ПМП).

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Новости Украины, Амбулатории в сельской местности, Лев Парцхаладзе, Минрегионразвития, Строительство медамбулаторий, Украина.
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