В трех областях Украины начато строительство новых амбулаторий в сельской местности

Строительство новых амбулаторий в рамках программы по улучшению качества оказания медпомощи в сельской местности начато в Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"По 27 проектам в Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях уже поданы уведомления о начале строительства. В целом в этом году утверждено строительство 512 новых медамбулаторий в сельской местности на 2,7 млрд грн и регионы должны активизироваться, чтобы завершить все вовремя, до конца года", - цитирует пресс-служба слова замминистра Льва Парцхаладзе.

По данным регионов, по 400 проектам уже получены документы о праве собственности на земельные участки, по 100 проектам объявлены тендеры на строительство, еще по 34 определены генподрядные организации по строительству.

В то же время в некоторых областях все еще не оформлены земельные участки для строительства объектов, и не утверждена проектная документация.

Министерство также определило перечень амбулаторий в сельской местности, которые могут быть дооборудованы за счет нераспределенного остатка средств субвенции, выделенной на программу.

"Области должны как можно скорее подать в министерство соответствующие перечни для выделения финансирования на закупку соответствующего оборудования и транспорта", - отметили в Минрегионразвития.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за президентский законопроект (№7117) о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, предусматривающий развитие телемедицины, строительство около 4 тыс. современных амбулаторий.

Общий объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности в 2018 году составляет 5 млрд грн (4 млрд грн из госбюджета 2017 года, 1 млрд грн – бюджета 2018 года).

Ранее, совместным приказом Минздрава и Минрегиона был утвержден порядок формирования способных сетей предоставления первичной медицинской помощи (ПМП).