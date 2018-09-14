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На пепелище лагеря Виктория нашли важное доказательство

Лагерь "Виктория"
15:31 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
zn.ua

Новости Украины: На месте пепелища сгоревшего лагеря "Виктория" в Одессе, где просеивают остатки пожара, обнаружено еще одно доказательство.

Это еще один кипятильник, который обнаружен в одной из комнат.

Об этом сообщила адвокат Оксана Муравская, передает УНН.

Важное вещественное доказательство обнаружила группа независимых экспертов, которых привлекли к проведению повторной экспертизы по ходатайству Алексея Мазура - отца одной из погибших.

"Электрический прибор нашли на месте одной из комнат, но не в той, с которой начался пожар. Это второй кипятильник, который нашли на месте пожара. Первый эксперты обнаружили еще год назад на месте возгорания - в комнате художественного руководителя коллектива "Адель" Татьяны Егоровой", - отметила Муравская.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, которые полностью пересеют остатки сгоревшего корпуса, чтобы найти возможные остатки детей, были обнаружены здесь в июле этого года членами Эстонского Международного института экспертиз.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в сентябре 2017 года. Вследствие нее погибли трое детей.

 

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Новости Украины, доказательство, Лагерь "Виктория", Одесса, Экспертиза.
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