День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Порошенко выступит в Раде 20 сентября
Новости: Прогноз от Кабмина на 2019 год: Доллар по 29,4 гривень
Прогноз от Кабмина на 2019 год: Доллар по 29,4 гривень
Новости: Шевченко: Я с большим нетерпением жду Лигу чемпионов и Лигу Европы
Шевченко: Я с большим нетерпением жду Лигу чемпионов и Лигу Европы
Новости: Эмми 2018: названы первые номинанты на премию
Эмми 2018: названы первые номинанты на премию
X

Мамай отказался уходить с поста мэра Полтавы

Александр Мамай
12:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Мэр Полтавы Александр Мамай не признает прекращения своих полномочий и не собирается уходить с поста городского головы.

Александр Мамай, которому в пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие и досрочно прекратили его полномочия, заявил, что не признает решение депутатов и остается городским головой Полтавы. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Хочу заявить: я лично - действующий городской голова. Вот печать Полтавского городского совета. Находится лично у меня. Поэтому если сейчас кто-то заявит, что ее украли, то это неправда. Все управления, все наши учреждения работают в штатном режиме. Я не буду выезжать ни на час из Полтавы. Я не буду идти на больничный или в отпуск, я буду постоянно на рабочем месте. Мой телефон будет включен 24 часа в сутки", - заявил А. Мамай. Заседание в пятницу он назвал "вакханалией" и попыткой захвата власти в городе.

"Эту псевдосессию я, как городской голова, не признаю. Если кто-то чем-то не доволен, пусть обращается в суд", - отметил А. Мамай. Кроме А. Мамая в пресс-конференции участвовал Илья Кива, который называет себя председателем Социалистической партии. Он отметил, что А. Мамай его не приглашал, но выступил в поддержку отстраненного мэра. В пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие мэру Александру Мамаю и досрочно прекратили его полномочия. Секретарем горсовета, который будет исполнять обязанности мэра вместо лишенного полномочий А. Мамая, избрали Александра Шамоту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Мамай, Горсовет, Депутаты, Отставка, Полтава.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве таксист влетел в остановку с людьми В Одесской области открыли военный мемориал армии УНР Пограничники задержали мужчину, который пытался перевезти наркотики в РФ

Последние новости

Леоненко: Суркис должен признать свою вину Нереально красивые снимки Исландии, которые перенесут вас в другой мир (Фото) Киевское Динамо подписало 15-летнего футболиста
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
03 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
04 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
05 Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости сегодня
14:23 Альварес намерен провести еще один бой в 2018 году
14:23 В Чернобыльской зоне задержали сталкеров
14:21 Известный телеведущий устроил фотосессию в Верховной Раде
14:20 В результате ДТП на Львовщине погиб водитель
14:04 Андре Уорд дал прогноз на бой Усик - Беллью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генпрокуратуру пикетируют "ультраправые"
Генпрокуратуру пикетируют "ультраправые"
Новости: Под Генпрокуратурой пострадали 7 полицейских
Под Генпрокуратурой пострадали 7 полицейских
Новости: Запущен механизм прекращения Договора о дружбе с РФ
Запущен механизм прекращения Договора о дружбе с РФ
Новости: Украинцы смогут увидеть сразу два звездопада в октябре
Украинцы смогут увидеть сразу два звездопада в октябре
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь