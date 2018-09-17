Мамай отказался уходить с поста мэра Полтавы

Александр Мамай, которому в пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие и досрочно прекратили его полномочия, заявил, что не признает решение депутатов и остается городским головой Полтавы. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Хочу заявить: я лично - действующий городской голова. Вот печать Полтавского городского совета. Находится лично у меня. Поэтому если сейчас кто-то заявит, что ее украли, то это неправда. Все управления, все наши учреждения работают в штатном режиме. Я не буду выезжать ни на час из Полтавы. Я не буду идти на больничный или в отпуск, я буду постоянно на рабочем месте. Мой телефон будет включен 24 часа в сутки", - заявил А. Мамай. Заседание в пятницу он назвал "вакханалией" и попыткой захвата власти в городе.

"Эту псевдосессию я, как городской голова, не признаю. Если кто-то чем-то не доволен, пусть обращается в суд", - отметил А. Мамай. Кроме А. Мамая в пресс-конференции участвовал Илья Кива, который называет себя председателем Социалистической партии. Он отметил, что А. Мамай его не приглашал, но выступил в поддержку отстраненного мэра. В пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие мэру Александру Мамаю и досрочно прекратили его полномочия. Секретарем горсовета, который будет исполнять обязанности мэра вместо лишенного полномочий А. Мамая, избрали Александра Шамоту.