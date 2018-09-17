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В Киеве трамвайный маршрут №14 временно закрывают

Трамваи
16:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ночь на 18, 19, 20, 21 сентября движение трамваев маршрута № 14 закрывается с 00:10 до 6:10 в связи с заменой трамвайных путей на ул. Глубочицкой.

В Киеве в ближайшие четыре ночи не будут ходить трамваи маршрута №14.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

В "Киевпасстрансе" добавили, что последние рейсы трамваи этого маршрута будут осуществлять с Контрактовой площади - в 21:50, 22:10; с проспекта Отрадный - в 22:51, 23:11.

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Новости Украины, Киев, Киевпастранс, Травмаи, Трамваи маршрута №14.
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