Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4500031-v-kieve-tramvaynyiy-marshrut-14-vremenno-zakryivayut.html
В Киеве трамвайный маршрут №14 временно закрывают
Новости Украины: В ночь на 18, 19, 20, 21 сентября движение трамваев маршрута № 14 закрывается с 00:10 до 6:10 в связи с заменой трамвайных путей на ул. Глубочицкой.
В Киеве в ближайшие четыре ночи не будут ходить трамваи маршрута №14.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".
В "Киевпасстрансе" добавили, что последние рейсы трамваи этого маршрута будут осуществлять с Контрактовой площади - в 21:50, 22:10; с проспекта Отрадный - в 22:51, 23:11.
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