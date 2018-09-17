В Киеве трамвайный маршрут №14 временно закрывают

В Киеве в ближайшие четыре ночи не будут ходить трамваи маршрута №14.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

В "Киевпасстрансе" добавили, что последние рейсы трамваи этого маршрута будут осуществлять с Контрактовой площади - в 21:50, 22:10; с проспекта Отрадный - в 22:51, 23:11.