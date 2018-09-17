Массовое ДТП в Черновцах: пьяный водитель протаранил девять автомобилей

Водитель совершил наезд на забор и девять автомобилей в Черновцах.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области, передает УНН.

"Сегодня на службу "102" поступило сообщение о ДТП со скрытием. Как выяснилось, водитель автомобиля марки Lada 2107 нарушил требования дорожного знака, не придерживался бокового интервала и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Jetta", - говорится в сообщении.

Однако водитель продолжил движение и столкнулся с автомобилями марок Mercedes Benz и Nisan Teana. А потом совершил наезд на забор, а дальше - на автомобиль марки Nissan Note. После - на автомобиль Subaru Forester, в результате чего тот столкнулся с припаркованным автомобилем Citroen. Затем водитель продолжил движение и наехал на автомобиль Lada 210995-20, после - на автомобиль Volkswagen Transporter, в результате чего он столкнулся с другим припаркованным Volkswagen Тransporter.

"После совершенного ДТП водитель скрылся с места. Патрульные начали поиски водителя и обнаружили его. Во время общения у мужчины заметили признаки опьянения. Результат оказался положительный - 1.79 промилле. Также у гражданина отсутствовало водительское удостоверение", - отметили в патрульной полиции.

На водителя составили админпротоколы по ст.130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения), ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), а также вынесли постановление по ч.2 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством).