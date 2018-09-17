Оккупанты обстреляли ВСУ в Крымском, Водяном и Лебединском

На протяжении текущих суток контролируемые Россией боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в Крымском, Водяном и Лебединском.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 18:00, опубликованной в социальной сети Facebook.

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, оккупанты не применяли.

"На протяжении дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Водяное и Лебединское", - информировали в пресс-центре ООС.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.