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Аброськин рассказал, как продвигается расследование убийства "Сармата"

Вячеслав Аброськин
16:14 Сегодня Телеграф
Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в рамках расследования убийства активиста и участника АТО Виталия Олешко задержаны 5 человек.

В рамках расследования убийства бердянского активиста и участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат" задержали пятерых человек. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время совещания с руководством ГУ Нацполиции в Запорожской области, информирует пресс-служба ведомства.

"На сегодня уже задержаны 5 человек, причастных к совершению преступления. Последним из задержанных стал 38-летний житель Донецкой области. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По словам Аброськина, полицейские также задержали еще нескольких человек за другие тяжкие и особо тяжкие преступления, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению резонансного убийства.

"Как я и обещал женщине умершего, заказчики и организаторы убийства будут установлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности”, - подчеркнул заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщалось, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза в затылок и спину. В тот же день на блокпосту под Васильевкой была задержана машина с четырьмя подозреваемыми. Один из них - экс-боец роты "Торнадо".

6 августа Бердянский горрайонный суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым в убийстве - два месяца содержания под стражей без права внесения залога. 15 сентября полиция объявила, что задержала подозреваемого в заказе и организации убийства "Сармата".  Убийство в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко ("Сармата"), застреленного во дворе своего отеля 31 июля, было заказным, и следы заказчиков ведут за пределы Запорожской области. Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин

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Новости Украины, Виталий Олешко, Вячеслав Аброскин, Задержание, Подозреваемые, Позывной Сармат, Убийство участника АТО в Запорожье.
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