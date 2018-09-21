На шахте в Запорожской области погиб рабочий

В Запорожской области на шахте "Эксплуатационная" в результате внезапного отслоения горной массы из кровли выработки на высоте 873 метра травмировало 39-летнего работника предприятия ЧАО "Запорожский Железорудный комбинат", сообщила пресс-центр ЧАО "ЗЖРК".

"Пострадавшему сразу же на месте была оказана первая медицинская помощь и реанимационные мероприятия. К сожалению, работник получил травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В настоящее время на комбинате создана специальная комиссия для расследования обстоятельств несчастного случая.