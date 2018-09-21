Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4515090-v-ukraine-na-odin-gorod-millionnik-stalo-menshe.html
В Украине на один город миллионник стало меньше
Новости Украины: Днепр снова стал городом с населением меньше миллиона человек
В августе город Днепр потерял статус миллионника. По состоянию на 1 августа 2018 года численность населения областного центра составляет 996 тысяч 787 человек.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Днепропетровской области.
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Согласно статистике, с января по июль этого года численность Днепра сократилась на 3 тысячи 719 человек, что составляет 0,37% от общего количества населения. Таким образом, количество жителей города стало меньше миллиона человек.
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