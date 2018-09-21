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В Украине на один город миллионник стало меньше

Днепр
15:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Корреспондент.net

Новости Украины: Днепр снова стал городом с населением меньше миллиона человек

В августе город Днепр потерял статус миллионника. По состоянию на 1 августа 2018 года численность населения областного центра составляет 996 тысяч 787 человек.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Днепропетровской области.

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Согласно статистике, с января по июль этого года численность Днепра сократилась на 3 тысячи 719 человек, что составляет 0,37% от общего количества населения. Таким образом, количество жителей города стало меньше миллиона человек.

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Новости Украины, Город миллионник, Днепр, Население, Численность.
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