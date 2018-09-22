Пожар на Русановских садах ликвидирован: стало известно, что горело

Пожар на улице Вершигоры, 1, в районе Русановских садов в Киеве ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в столице.

Сообщение о пожаре получили в ведомстве 22 сентября в 12:12. В 13:19 пожар локализован, а в 15:01 - ликвидирован.

Спасатели уточнили, что на открытой территории горела свалка строительного мусора, шин (глубина свалки 2-3 м) на площади 50 кв. м.

Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.