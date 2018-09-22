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Пожар на Русановских садах ликвидирован: стало известно, что горело

Пожар
16:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Информатор

Новости Украины: Спасатели ГСЧС за 2 часа ликвидировали пожар на Русановских садах и установили предмет возгорания.

Пожар на улице Вершигоры, 1, в районе Русановских садов в Киеве ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в столице.

Сообщение о пожаре получили в ведомстве 22 сентября в 12:12. В 13:19 пожар локализован, а в 15:01 - ликвидирован.

В Киеве горят Русановские сады, слышны взрывы баллонов с химией

Спасатели уточнили, что на открытой территории горела свалка строительного мусора, шин (глубина свалки 2-3 м) на площади 50 кв. м.

Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Пожар, Пожар в Киеве, Русановские сады.
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