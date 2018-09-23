Украденные со складов ВСУ детали к ракетным системам вывозили в Россию

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Российскую Федерацию запчастей и комплектующих для ракетных систем. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Из двух братьев - организаторов группы - был задержан один. Задержание произошло под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в Российскую Федерацию указанное оборудование для дальнейшего изготовления продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Также установлено, что среди изъятого во время передачи в Российскую Федерацию оборудования - диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "КОМПАРУС", производителем которой является ракетно-космический завод ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (г. Москва, РФ), и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерном, курсовом и глисадном модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры "КУРС-93-М".

По оперативной информации, изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов военных частей и снималось с боевой техники, что будет проверено в ходе дальнейшего проведения досудебного расследования. Изготовленое с установкой комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования его против украинских военных формирований и государственных силовых структур во время проведения Операции объединенных сил на Востоке Украины. Таким образом, предатели Украины действовали с целью содействия террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Во время санкционированных судом обысков, в ходе проведения следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписку с заказчиками из Российской Федерации, а также значительное количество указанных элементов и комплектующих военного назначения и двойного использования, в том числе четыре специальных комплекса автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Второй организатор преступной группы объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается. Указанные правонарушения наказываются в Украине лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.