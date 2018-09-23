День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Три города Украины попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Новости: Счетная палата проверит качество ремонта местных дорог в 2019 году
Счетная палата проверит качество ремонта местных дорог в 2019 году
Новости: Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
Новости: Осеннее равноденствие 2018: запреты праздничного дня
Осеннее равноденствие 2018: запреты праздничного дня
X

Украденные со складов ВСУ детали к ракетным системам вывозили в Россию

Смотрите фото (3)
Запчасти
10:53 Сегодня Телеграф
Фото: vppnr.gp.gov.ua

Новости Украины: Военная прокуратура Киевского гарнизона разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Россию запчастей и комплектующих для ракетных систем.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила преступную группу организаторов канала поставки в Российскую Федерацию запчастей и комплектующих для ракетных систем. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Из двух братьев - организаторов группы - был задержан один. Задержание произошло под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

 

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2018 годов указанные граждане Украины через курьеров передавали в Российскую Федерацию указанное оборудование для дальнейшего изготовления продукции военного назначения и оружия на территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Также установлено, что среди изъятого во время передачи в Российскую Федерацию оборудования - диоды типа 2Д922А, которые используются при изготовлении командно-измерительной системы "КОМПАРУС", производителем которой является ракетно-космический завод ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (г. Москва, РФ), и диоды типа 2Д922АВ, которые устанавливаются в маркерном, курсовом и глисадном модулях в составе бортовой навигационно-посадочной аппаратуры "КУРС-93-М".

 

По оперативной информации, изъятое оборудование в течение 20 последних лет похищалось со складов военных частей и снималось с боевой техники, что будет проверено в ходе дальнейшего проведения досудебного расследования. Изготовленое с установкой комплектующих украинского производства оружие предназначалось для дальнейшего использования его против украинских военных формирований и государственных силовых структур во время проведения Операции объединенных сил на Востоке Украины. Таким образом, предатели Украины действовали с целью содействия террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Во время санкционированных судом обысков, в ходе проведения следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, электронную переписку с заказчиками из Российской Федерации, а также значительное количество указанных элементов и комплектующих военного назначения и двойного использования, в том числе четыре специальных комплекса автоматизированных средств отображения (элемент управления воздушным движением) "Топаз-2000".

ОБСЕ: Боевики на Донбассе перемещают тяжелую технику с нарушением линии отвода

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Второй организатор преступной группы объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается. Указанные правонарушения наказываются в Украине лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Военная прокуратура, Запчасти, комплектующие, Организаторы канала, Поставки в РФ, Преступная группа, Ракетные системы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Армянске отменяют режим ЧС На псевдовыборах главы "ЛНР" появился первый кандидат СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе колонну из 10 грузовиков РФ

Последние новости

Усик - о бое Джошуа и Поветкина на Уэмбли Осенний маникюр 2018: роскошные идеи дизайна ногтей со стразами (Фото) Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из РФ
Сегодня читают
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Гриценко не будет снимать свою кандидатуру перед выборами
05 Резолюция о миротворческой миссии ООН на Донбассе уже подготовлена
Новости сегодня
11:43 Джошуа - Поветкин: стали известны судейские записки на момент нокаута
11:43 Вашингтон тогда и сейчас: невероятные кадры, в которых встречаются прошлое и будущее (Фото)
11:37 Регина Тодоренко раскрыла секреты знакомства с будущим мужем
11:31 ФФУ подготовила заявку на проведение Суперкубка УЕФА
11:28 В "Укрзализныце" сообщили, на какую должность может вернуться уволенный Остапюк
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги дня 22 сентября: хутор Вольный под контролем Украины, стычка в Одессе, победа Джошуа
Главные новости 22 сентября
Новости: Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Больше тысячи нелегалов задержали в Турции за неделю
Новости: Нападение на активиста в Одессе: подробности состояния пострадавшего
Состояние пострадавшего активиста в Одессе
Новости: Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Легендарные Stone Sour приедут в Киев с концертом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь