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Украинские суда в Азовском море сопровождает самолет-разведчик США

Boeing RC-135V
15:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: За поисково-спасательным судном A500 "Донбасс" и морским буксиром A830 "Корец", которые переходят из Одессы в Бердянск, наблюдает американский самолет-разведчик

Самолет-разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

По последним данным, украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" должны зайти в Азовское море около 15:00. Сейчас их сопровождают два российских патрульных катера. Кроме того, для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

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Новости Украины, Boeing RC-135V, Азовское море, Бердянск, Керчь, Одесса, Суда.
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