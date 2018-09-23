Украинские суда в Азовском море сопровождает самолет-разведчик США

Самолет-разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

По последним данным, украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" должны зайти в Азовское море около 15:00. Сейчас их сопровождают два российских патрульных катера. Кроме того, для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.