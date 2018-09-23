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В Волновахе полиция сбила женщину

Патрульный автомобиль
16:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Во время патрулирования на улицах Волновахи патрульный автомобиль полиции совершил наезд на 56-летнюю женщину.

В Донецкой области полицейские сбили женщину на пешеходном переходе. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование одной из улиц в городе Волноваха. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области, передает УНН.

Полицейская допустила наезд на пешехода. В результате наезда 56-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

"Водитель служебного автомобиля и напарник получили направление на освидетельствование на состояние опьянения. Полицейская, которая управляла транспортным средством, отстранена от несения службы", - отметили на официальной странице патрульной полиции Донецкой области в сети Facebook. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается служебное расследование.

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Новости Украины, Волноваха, Донбасс, Наезд, Полиция, Украина.
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