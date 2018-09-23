В Волновахе полиция сбила женщину

В Донецкой области полицейские сбили женщину на пешеходном переходе. На момент ДТП экипаж осуществлял патрулирование одной из улиц в городе Волноваха. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области, передает УНН.

Полицейская допустила наезд на пешехода. В результате наезда 56-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

"Водитель служебного автомобиля и напарник получили направление на освидетельствование на состояние опьянения. Полицейская, которая управляла транспортным средством, отстранена от несения службы", - отметили на официальной странице патрульной полиции Донецкой области в сети Facebook. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается служебное расследование.