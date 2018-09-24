Драка с поножовщиной во Львове: Три человека госпитализированы

В воскресенье вечером, 23 сентября, на территории спортивной площадки школы №34 (недалеко Львовского цирка) произошло столкновение между представителями организаций "Экологическая платформа" и "Черный флаг" и группой неизвестных лиц. В результате трех человек госпитализированы с ножевыми ранениями, – сообщил портал ZAXID.NET в воскресенье вечером.

Одна из пострадавших во время схватки представитель ОО "Черный флаг" и ОО "Екологична платформа" Вероника Яблонская отметила, что вместе с тремя друзьями играла в футбол на спортплощадке. По ее словам, после завершения игры к ним подошло около 20 юношей и напали на них с ножами и дубинками.

"Они были в черной одежде без символики и никаких опознавательных знаков", - цитирует В.Яблонскую ZAXID.NET.

В.Яблонская считает, что нападение на нее и ее друзей совершили представители ультраправых организаций из-за высказываний против нацистских идей. Представитель "Черного флага" Антон Парамбуль обвинил в этом нападении членов организации "Национальный корпус".

По информации ZAXID.NET, после нападения трех пострадавших активистов забрала "скорая" Известно, что один из них находится в тяжелом состоянии без сознания, у Вероники Яблонской - ранение ноги, о состоянии еще одного парня пока информации нет.

Спикер Нацполиции во Львовский области Светлана Добровольская подтвердила ZAXID.NET информацию об этой схватке. Она отметила, что правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

"Поступила информация от медиков о ножевых ранениях на ул. Замкнутой, 8. Пострадали двое мужчин и девушка в возрасте 20, 22 и 18 лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказала С.Добровольская.

ОО "Экологическая платформа" позиционирует себя как зоозащитная общественная инициатива, однако ряд ее членов ранее участвовали в акциях леворадикальной общественной организации "Автономное сопротивление". Эти же люди участвуют в акциях еще одной левой организации "Черный флаг", созданной в 2017 году.