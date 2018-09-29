В Запорожье провели экологическую акцию "Я хочу дышать"

В субботу общественность собралась под стенами Запорожского городского совета, демонстративно надев противогазы, респираторы, маски.

Горожане заявили, что проводят акцию "Я хочу дышать", которая одновременно с Запорожьем проходит в Мариуполе и Кривом Роге - также страдающих от деятельности промышленных предприятий - загрязнителей воздуха.

Запорожцы подчеркнули, что местные власти равнодушны к экологическим проблемам Запорожья, а промышленные предприятия ничего не боятся из-за безнаказанности.

Участники акции обратились к землякам с просьбой подписать электронную петицию о "О признании Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья зонами чрезвычайной экологической ситуации".

Активист организации "ЭкоЗапоріжжя" Денис Тарасов сообщил агентству: "Мы обращаемся к президенту Украины, премьер-министру, министру экологии, чтобы на законодательном уровне было закреплено требование к промышленным предприятиям, чтобы на каждом из них был установлен датчик, который передавал бы результаты замеров загрязнений на доступные онлайн-ресурсы. Чтобы нарушителя можно было привлечь к ответственности. Не выдавать предприятию разрешение на выбросы, пока там не будет установлен этот датчик".