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В Запорожье провели экологическую акцию "Я хочу дышать"

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16:18 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Запорожцы в противогазах и масках провели акцию "Я хочу дышать", протестуя против экологической политики местных предприятий.

В субботу общественность собралась под стенами Запорожского городского совета, демонстративно надев противогазы, респираторы, маски.

Горожане заявили, что проводят акцию "Я хочу дышать", которая одновременно с Запорожьем проходит в Мариуполе и Кривом Роге - также страдающих от деятельности промышленных предприятий - загрязнителей воздуха.

Запорожцы подчеркнули, что местные власти равнодушны к экологическим проблемам Запорожья, а промышленные предприятия ничего не боятся из-за безнаказанности.

Участники акции обратились к землякам с просьбой подписать электронную петицию о "О признании Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья зонами чрезвычайной экологической ситуации".

Активист организации "ЭкоЗапоріжжя" Денис Тарасов сообщил агентству: "Мы обращаемся к президенту Украины, премьер-министру, министру экологии, чтобы на законодательном уровне было закреплено требование к промышленным предприятиям, чтобы на каждом из них был установлен датчик, который передавал бы результаты замеров загрязнений на доступные онлайн-ресурсы. Чтобы нарушителя можно было привлечь к ответственности. Не выдавать предприятию разрешение на выбросы, пока там не будет установлен этот датчик".

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Новости Украины, Акция, Выбросы, Запорожье, Предприятия, Экология.
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